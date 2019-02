franceinfo partenaire du "Baromètre des Territoires"

Dans une période marquée par le mouvement des Gilets jaunes et le "Grand débat national", l’étude, destinée à être réitérée d’année en année, offre une photographie inédite de l’état de l’opinion publique française : l’analyse des fractures territoriales associée au traitement des dynamiques économiques, associatives et citoyennes, aux échelles nationale et régionale. Ce mardi, la chaîne de Radio France propose donc une journée spéciale avec de nombreux rendez-vous qui ponctueront les programmes. À 13h10, Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne, sera en studio et à 20h, Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF spécialiste de la vie politique en France, sera l’un des "Informés" de Jean-François Achilli. Par ailleurs, toute la journée sur franceinfo, des reportages pour décrypter les attentes des Français seront également diffusés.