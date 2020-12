franceinfo organise son 27e Prix de la bande dessinée

Après Étienne Davodeau, Tignous, Marjane Satrapi, Emmanuel Lepage, Luz et Vincent Jarousseau en 2020… Quel auteur va remporter le prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2021 ? Présidé par Jean-Philippe Baille, directeur de la rédaction de franceinfo, les jurés de cette 27e édition sont Augustin Arrivé (présentateur), Noémie Bonnin (journaliste numérique), Marina Cabiten (rédactrice en chef en charge de l'audio numérique), Frédérique Djian (assistante d'édition), Benjamin Illy (reporter), Fanny Lechevestrier (journaliste Sport), Grégoire Lecalot (journaliste Économie) et Jean-Christophe Ogier (spécialiste Bande Dessinée).

Les dimanches 3 et 10 janvier 2021, à 7h55, 13h25 et 15h24 dans "BD bande dessinée" et sur franceinfo.fr, Jean-Christophe Ogier fera découvrir tous les 11 titres en compétition...