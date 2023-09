franceinfo : nouvelle saison pour "L’Empreinte Carbon(n)e"

Ce mardi 19 septembre, à l’occasion de l’événement "Demain le Sport" organisé par franceinfo, L’Équipe et France Télévisions à la Maison de la Radio et de la Musique, Frédéric Carbonne, accompagné de François Gemenne, membre du GIEC et chroniqueur de "zéro émission" sur franceinfo, se questionnera sur la compatibilité entre les grands événements sportifs et la défense de l’environnement.

De 13h30 à 14h, Frédéric Carbonne recueille la parole des auditeurs qui posent leurs questions en direct à François Gemenne. Franceinfo ouvrira son standard à partir de 10h au 08 09 40 41 42.