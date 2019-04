franceinfo lance son premier podcast natif : "nouveau monde"

"Nouveau monde" se positionne comme un podcast original en 5 épisodes (MobilityTech, la GreenTech, la MedTech et la BioTech, la FoodTech et la FinTech), à découvrir chaque samedi à partir du 20 avril, avec la participation de Guillaume Bregeras, journaliste en charge des startup aux Échos. Un podcast d’une trentaine de minutes, mis en ligne chaque samedi sur le flux RSS de "Nouveau monde" et sur le flux RSS de franceinfo.fr, iTunes et l’application Radio France. Une émission de 4 minutes "Les nouveaux mondes de l’innovation", diffusée également chaque samedi à 6h54 et 9h51 sur l’antenne de franceinfo.



Les auditeurs pourront également retrouver ce podcast sur une borne d’écoute au casque installée sur le stand de franceinfo, du 16 au 18 mai à VivaTech Paris.