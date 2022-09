franceinfo lance "Le talk" sur Twitch

"Le talk" avec Manon Mella sera diffusé du lundi au vendredi, de 18h à 19h, sur la chaîne Twitch de franceinfo et disponible en podcast. Tous les soirs à partir de 18h, Manon Mella et ses invités débattront avec les "viewers" autour de l'actualité.Le sujet de ce coup d’envoi du "talk" de ce lundi 12 septembre sera consacré à Elizabeth II et sur comment la reine d'Angleterre est-elle devenue une référence de la pop culture. Cette semaine, "Le talk" s’intéressera à la guerre en Ukraine, à la précarité des jeunes, à l'attentat de Nice et à la place des femmes dans la culture.