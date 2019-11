franceinfo : l'opération "C'est mon boulot" à Lyon

L’ère du numérique transforme et bouleverse les métiers et les entreprises. Aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien, la transition numérique sera au centre de cette nouvelle édition de "C’est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir" à Lyon le mardi 19 novembre prochain. Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Le 19 novembre, venez rencontrer et échanger avec les acteurs du monde du travail de la région Auvergne-Rhône-Alpes (DRH, chefs d’entreprises, actifs en reconversion…) au cours d’une soirée exceptionnelle. Après Paris, Lille, Marseille et Bordeaux "C'est mon boulot" s’installe à Lyon, le mardi 19 novembre 2019 à 19h. Une soirée animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo.