franceinfo investit le Salon du Livre de Paris

45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien. Encadrés par des professionnels de franceinfo, les ateliers ludiques et pédagogiques, font découvrir les métiers de la radio et proposent aux participants de réaliser un journal dans les conditions du direct. Interview, lancement de sujet, chronique, météo… Les ateliers franceinfo seront une nouvelle fois organisés au Salon du Livre, du vendredi 16 au lundi 19 mars, Porte de Versailles au Stand U64. Les inscriptions sont libres et gratuites sur place dans la limite des places disponibles.