franceinfo file à l’anglaise !

Parmi les temps forts : "Les informés de franceinfo" avec Jean-François Achilli qui s'installera en direct de Bruxelles, ce jeudi 31 janvier. Le lendemain, accompagné par Antoine Giniaux, correspondant à Londres, et Isabelle Labeyrie, cheffe du pôle Europe de Radio France, Nicolas Teillard posera ses valises dans la capitale anglaise pour commenter en temps réel cette journée historique et présentera une édition spéciale du 17h/20h.

Et sur le numérique, franceinfo proposera une soirée spéciale, ce vendredi 31 janvier, avec la couverture en live de l’événement autour d'un dispositif interactif : réponses aux questions des internautes, papiers pédagogiques pour expliquer et comprendre le Brexit mais aussi des papiers grands formats qui racontent le récit du Brexit et ses nombreux rebondissements.