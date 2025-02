franceinfo et Bayard Jeunesse relancent "J’apprends l’info !"

En cette année 2025, franceinfo et Bayard Jeunesse poursuivent leur engagement dans l’éducation à l’information et proposent au corps enseignant de nouvelles initiatives et des outils pédagogiques pratiques et innovants pour les 7-15 ans.

"Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau accompagner les enseignants et leurs élèves avec notre programme d'éducation à l'information. C'est notre rôle de service public et une mission à laquelle nous sommes très attachés. Nous avons la responsabilité, à la fois, d’aiguiser l’esprit critique de nos plus jeunes mais aussi de leur donner les clés pour naviguer dans le flot d'information auquel ils sont confrontés" souligne Agnès Vahramian, directrice de franceinfo.