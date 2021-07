franceinfo est la 2e radio la plus écoutée en Île-de-France

Avec 10.8% d’audience cumulée, une part d'audience historique à 6.5%, et une durée d’écoute en hausse à 63 minutes, franceinfo enregistre une excellente saison, en progression sur tous les indicateurs et signe la plus forte progression du marché en une saison.

À Paris et sa petite couronne, franceinfo rassemble 673 000 auditeurs quotidiens (+ 114 000 en un an, soit une augmentation de + 20%) et atteint 11.7% d’audience cumulée (+ 1.9 point en un an). En grande couronne, franceinfo réunit 424 000 auditeurs quotidiens (+ 56 000 en un an, soit une augmentation de + 15%) et atteint 9.5% d’audience cumulée (+ 1.2 point en un an).