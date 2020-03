franceinfo en route pour les municipales

Les 15 et 22 mars, franceinfo organisera deux soirées électorales spéciales consacrées aux résultats des élections municipales. Analyses, décryptages, reportages et réactions en lien avec les envoyés spéciaux de franceinfo présents dans plusieurs villes de France et dans les QG de campagne. Trois débats seront diffusés en simultané à la radio et sur le canal 27. Autour du service politique de franceinfo, les débats à 21h10 et 22h10 seront présentés par Marc Fauvelle et Jean-François Achilli, puis celui de 23h10 sera animé par Victor Matet et Jean-François Achilli.