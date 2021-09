franceinfo élue meilleure station de radio au Grand Prix des médias

"C'est une grande fierté de recevoir ce prix qui couronne une année exceptionnelle pour franceinfo. Il récompense tout le travail de nos équipes et leur mobilisation lors de la crise sanitaire. Cette saison a été le révélateur de tout ce que nous avons mis en place depuis plusieurs saisons : un média de confiance où l'exigence de délivrer une information juste est au coeur de notre stratégie, où la lutte contre la désinformation est notre priorité éditoriale" a indiqué Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo.

franceinfo est la 3e radio de France et a réalisé sa meilleure saison depuis 15 ans en 2020-2021. La chaîne a enregistré la plus forte croissance du marché avec + 512 000 auditeurs en une saison et rassemble plus de 4.8 millions de fidèles chaque jour.