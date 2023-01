franceinfo dévoile le lauréat du Prix BD d'actualité 2023

Le 29e Prix franceinfo de la Bande Dessinée d’actualité et de reportage est attribué à Magnum Génération(s), de JD Morvan, Locquet, Scietronc, Ortiz et OOshima (éditions Caurette). Le jury des journalistes de franceinfo ont salué un ouvrage ambitieux qui rend hommage aux photoreporters de l’agence Magnum. Le livre brosse le portrait et retrace le parcours de figures incontournables du photojournalisme : Robert Capa, Gerda Taro, Werner Bischof, David “Chim” Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, acteurs autant que témoins de l’histoire en marche. Ces hommes et femmes qui, pour nombre d’entre eux, ont trouvé la mort sur le terrain, ont contribué à mettre en images le XXe siècle, de la guerre d’Espagne à celle du Vietnam, des camps de la mort nazis à la révolution cubaine et Mai 68.