franceinfo au 60e Salon de l'Agriculture

Cette 60e édition du Salon de l’agriculture permet l'organisation des Ateliers franceinfo : des initiations aux métiers de journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien en réalisant un journal dans les conditions du direct. Des sessions de 45 minutes proposées au grand public et encadrées par Olivier Laurent, attaché de production à franceinfo, accompagné d’une équipe pédagogique composée de collaborateurs de l’association Les Muses de Paris.

Les visiteurs retrouveront les ateliers de franceinfo lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi et samedi et dimanche toute la journée.