franceinfo arrive sur Twitch avec Clément Viktorovitch

Dès le mois de janvier et jusqu’au scrutin d’avril 2022, Clément Viktorovitch donne rendez-vous un mercredi par mois pour une introduction interactive à la politique. Intitulée "Game of Rôles : Les Deux Tours", l'émission de jeu de rôle est pensée comme la mise en situation d’une campagne : sélection des candidats, création de partis politiques fictifs, débats décisifs, votes des spectateurs, etc. Chacune des étapes qui mènent à l'élection du ou de la présidente de la République est joué le temps d'une soirée.

Porté par quelques-uns des plus importants streamers sur Twitch et avec l’appui de la rédaction de franceinfo, "Game of Rôles : Les Deux Tours" se positionne comme un "rendez-vous à la fois divertissant, sérieux, accessible et imaginé pour un public qui ne s’intéresse pas forcément à la politique".