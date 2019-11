franceinfo à l'heure américaine

À partir de ce 4 novembre, franceinfo donne rendez-vous à ses auditeurs toutes les deux semaines, "et plus souvent si l’actualité l’exige", pour un nouveau podcast original : "Washington d’ici". Ce rendez-vous est le fruit de l’association des radios francophones publiques (franceinfo, RTBF, Radio-Canada, RTS Radio Télévision Suisse et RFI) qui conjuguent "leur expertise pour suivre et comprendre les dessous et les enjeux de cette élection déterminante".

Grégory Philipps (franceinfo), Sonia Dridi (RTBF), Raphaël Bouvier-Auclair (Radio-Canada), Raphaël Grand (RTS Radio Télévision Suisse), et Anne Corpet (RFI) les emmènent dans l’Amérique de Donald Trump. À travers leurs regards croisés, les correspondants à Washington passent au crible les dernières actualités de la campagne présidentielle de 2020, les coulisses inédites de la Maison Blanche et reviennent sur le mandat de Donald Trump.