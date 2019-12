franceinfo : "Le bus des municipales" s'arrête à Lille

Ce vendredi 13 décembre, "Le 12h/14h" de franceinfo sera en direct de Lille. Installés dans un bus qui traverse la ville, Frédéric Carbonne et son équipe interrogeront au gré des arrêts de la ligne 1, les habitants et les différents acteurs socio-économiques de l’agglomération lilloise. Transports, sécurité, environnement, logement… Tous les thèmes de la campagne des municipales seront abordés. À cette occasion, un sondage Ipsos pour franceinfo, France Bleu Nord et La Voix du Nord sur les intentions de vote à Lille sera dévoilé à l’antenne et sur franceinfo.fr.

Une opération avec France Bleu Nord et en partenariat avec La Voix du Nord.