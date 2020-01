franceinfo : "Le bus des municipales" à Marseille

Cendredi 17 janvier, le 12h/14h de franceinfo sera en direct de la cité phocéenne. Installés dans un bus électrique qui traverse la ville, Frédéric Carbonne et son équipe interrogeront au gré des arrêts de la ligne 82S, les habitants et les différents acteurs socio-économiques de l’agglomération marseillaise. Transports, sécurité, environnement, logement… Tous les thèmes de la campagne des municipales seront abordés. À cette occasion, un sondage Ipsos pour franceinfo, France Bleu Provence et La Provence sur les intentions de vote à Marseille sera dévoilé à l’antenne et sur franceinfo.fr.