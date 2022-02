franceinfo : "C'est mon boulot" fait étape à Rouen

Conseils concrets et utiles, secteurs qui recrutent, partages d’expérience… Lesd auditeurs viendront rencontrer et échanger avec les acteurs du monde du travail de la région Normandie au cours d’une soirée animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo. Une conférence à vivre en présentiel à La Halle aux Toiles à Rouen. Au programme, des tables rondes et témoignages à partir de 19h avec la participation d'Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (en vidéo) et Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie...

Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo et Cédric Lang Roth, rédacteur en chef à France Bleu Normandie concluront cette soirée...