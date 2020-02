franceinfo : "C’est mon boulot" fait étape à Rennes

La transition numérique sera au centre de cette nouvelle édition de "C’est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir" à Rennes. Conseils concrets et utiles, nouvelles compétences, retours d’expériences, parcours professionnels… Ce 4 février, les auditeurs de franceinfo rencontreront et échangeront avec les acteurs du monde du travail de la région Bretagne (DRH, chefs d’entreprises, actifs en reconversion…). Après Paris, Lille, Marseille, Bordeaux ou encore Lyon "C’est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir" s’installe donc à Rennes, ce mardi, au Couvent des Jacobins. La soirée (débats et témoignages) sera animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo.