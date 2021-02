franceinfo : "C'est mon boulot" fait étape à Paris

Près d'un an après le début de la crise sanitaire qui a bouleversé le monde du travail, comment rebondir et évoluer professionnellement ? La formation et le renouveau professionnel seront les thèmes au centre de cette nouvelle édition retransmise en direct sur le site franceinfo.fr, le jeudi 4 mars à 19h. Dessiner son avenir, changer de travail, se former aux nouveaux métiers… experts et témoins échangeront au cours d’une soirée exceptionnelle à suivre en streaming et animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo. Dès 19h, les auditeurs assisteront en ligne aux tables rondes et témoignages...

Rappelons que "C'est mon bloulot" est aussi une chronique de Philippe Duport, diffusée du lundi au vendredi à 6h25 et 10h53, sur l'antenne de franceinfo.