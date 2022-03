franceinfo : 6.3 millions d’écoutes à la demande

"Le Fil Info" reste le podcast le plus écouté de franceinfo avec 2.2 millions d’écoutes. Il se place dans le top 20 des podcasts les plus téléchargés au sein du classement Médiamétrie, en février 2022. "Le Flash éco" performe également sur le mois de février avec 622 000 écoutes à la demande. À noter que le nouveau rendez-vous de la saison, "Entre les lignes" de Clément Viktorovitch, continue de progresser avec plus de 400 000 de téléchargements en février, un record historique pour le podcast.

Enfin, "Le Quart d’Heure", le podcast original d’actualité de franceinfo, cumule plus de 200 000 écoutes par mois depuis janvier.