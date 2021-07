franceinfo : 3e radio de France

En progression sur tous les indicateurs, la chaîne rassemble 4 801 000 auditeurs chaque jour, soit 8.8% d’audience cumulée (+0,9 pt) et gagne 512 000 auditeurs en une saison. Avec une part d’audience record à 4.5% et une durée d’écoute en hausse à 61 minutes, franceinfo est la 3e radio de France sur la saison 2020-2021. La matinale portée par Marc Fauvelle signe sa meilleure saison depuis 9 ans en rassemblant 2 394 000 auditeurs quotidiens entre 7h et 9h30, soit 4.4% d’audience cumulée (hausse de 295 000 auditeurs en un an). Le "8.30 franceinfo" présenté par Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle enregistre sa meilleure audience depuis 18 ans en rassemblant quotidiennement 808 000 auditeurs chaque matin (72 000 auditeurs gagnés en une saison).