franceinfo : 30 heures d’édition spéciale

Les résultats, les déclarations des candidats, les réactions des personnalités politiques et des Français avec les journalistes dans les différents QG et déployés partout en France. De 19h à 22h, Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia proposeront des analyses, des commentaires et des décryptages entourés de Jean-François Achilli, éditorialiste politique à franceinfo, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo, Neila Latrous, chroniqueuse politique de franceinfo et Mathieu Gallard, directeur d’études chez IPSOS.

Dans la foulée, de 22h à minuit, Olivier de Lagarde présentera une édition spéciale des Informés pour analyser les résultats de ce premier tour. Une émission en double diffusion radio/TV canal 27 de 22h50 à 23h30.