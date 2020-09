franceinfo : 2e saison pour "La Cellule du Vrai du Faux"

Pour cette nouvelle saison, La Cellule Vrai du Faux multiplie les formats et renforce sa présence sur le web et sur les réseaux sociaux, "là où la désinformation est la plus partagée". Au coeur de ses missions de service public et pour garantir la relation de confiance qui la lie à ses publics, franceinfo développe son offre de fact-checking à écouter, lire et regarder.

"Le succès des contenus de La Cellule durant cette première saison et pendant la crise sanitaire nous montre un vrai besoin de décryptage. Les auditeurs et internautes de franceinfo attendent que nous les aidions à ne pas tomber dans le piège des fausses informations de plus en plus présentes dans le débat public et sur les réseaux sociaux" a rappelé Antoine Krempf, responsable de La Cellule Vrai du Faux.