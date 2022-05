franceinfo : 2e radio la plus écoutée en Île-de-France

À Paris et sa petite couronne, franceinfo rassemble 755 000 auditeurs quotidiens (+ 77 000 fidèles en un an), soit 13,1% d’audience cumulée (+ 1.3 point en un an) et atteint une part d’audience historique à 8.7% (+ 1.1 point en un an).En grande couronne, franceinfo réunit 441 000 auditeurs quotidiens, soit 9.8% d’audience cumulée et atteint également une part d’audience record à 6.6%.Les résultats de l'EAR Île-de-France sont accessibles ICI