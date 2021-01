franceinfo : 2e radio la plus écoutée en Ile-de-France

Dans la capitale, franceinfo réunit 255 000 auditeurs quotidiens (+ 52 000 en un an), atteint 13.6% d’audience cumulée (+ 2.7 points en un an) et réalise ainsi la plus forte progression du marché. À Paris et sa petite couronne, franceinfo réunit 689 000 auditeurs quotidiens (+ 115 000 en un an) et atteint 12.1% d’audience cumulée (+ 2 points en un an) et réalise ainsi la plus forte progression du marché.

"Dans un monde où l’information est omniprésente, franceinfo se démarque par son offre éditoriale exigeante et répond au besoin des Franciliens en quête d’information fiable et à valeur ajoutée" explique la radio.