franceinfo : 2e radio d’Île-de-France avec 1 206 000 auditeurs

Avec une part d’audience historique à 8.0% et une durée d’écoute à 62 minutes, franceinfo réalise une très bonne vague et signe la plus forte progression du marché en un an. Dans la capitale, franceinfo réunit 272 000 auditeurs quotidiens et atteint 14.6% d’audience cumulée. La chaîne affiche une part d’audience à 8.5%. Sur Paris et sa petite couronne, franceinfo rassemble 713 000 auditeurs quotidiens, soit 12.4% d’audience cumulée et enregistre une part d’audience à un haut niveau à 8.7%.