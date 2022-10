"Zone 51" : le nouveau podcast décalé de France Inter

Après avoir cofondé et animé Brain Magazine, Josselin Bordat est devenu auteur, réalisateur et scénariste pour la télévision et la radio. "Zone 51" est sa première fiction audio, qui combine les différentes facettes de son parcours entre écriture humoristique, musique et science-fiction.

Placée sous la direction artistique de Sébastien Chauvot, "Zone 51" est une série France Inter produite et écrite par Josselin Bordat, réalisée par Benjamin Abitan déclinée sous la forme de 7 épisodes de 15 minutes.

Le podcast sera disponible dès le 10 octobre prochain.