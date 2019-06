Zappy Max, le célèbre animateur de radio, est décédé

Zappy Max de son vrai nom Max Doucet, créateur et animateur du jeu mythique de Radio Luxembourg "Quitte ou Double" est décédé. C'est en 1947 qu'il est entré à Radio Luxembourg, animant en direct sous des chapiteaux de cirque itinérants des radio-crochets.À partir de 1949, son "Quitte ou double" va marquer l’histoire de la radio : un candidat pouvait doubler sa mise après chaque bonne réponse dans des questions de culture générale et s'arrêter quand il le souhaitait. En revanche, s'il répondait mal, il perdait tout !Le gain le plus célèbre fut sans aucun doute celui de l'Abbé Pierre le 29 mars 1952 qui a remporté la somme de 256 000 anciens francs qu’il a triplée grâce à la générosité du public présent, de quoi payer un camion et bien plus à ses Chiffonniers d'Emmaüs.Zappy Max, l’un des pionniers de Radio Luxembourg, restera l'une des grandes figures emblématiques de la station. RTL partage la peine de sa famille et a rendu hommage à ce grand homme de radio sur son antenne.Le site de la station rtl.fr lui rend également hommage à travers une page spéciale accessible ICI