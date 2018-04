Yacast dévoile son baromètre de la programmation musicale

On laisse le soin à nos lecteurs de fouiller davantage cette nouvelle étude de Yacast, riche de plus de 100 pages, et qui décortique les programmations musicales de 17 radios durant ce 1er trimestre. On retiendra, qu'en moyenne, FIP a diffusé 1 345 titres par semaine de janvier à mars 2018 contre 295 pour Rire & Chansons. FIP s'illustre également par le nombre de titres différents : 1 284 contre, par exemples, 134 pour Rire & Chansons, 164 pour NRJ et 195 pour Fun Radio. Sur cette période, on retiendra que NRJ a été la radio qui a diffusé le plus de nouveautés , que Nostalgie à diffusé le plus de Golds, M Radio le plus de titres francophones et que FIP est la radio qui a programmé le plus d'exclusivités.



Par genres musicaux, Oui FM est "la plus Pop-Rock" à 96% (contre 72% pour RTL2 et 57% pour Rire & Chansons), Chante France est "la plus variété francophone" à 89% (contre 83% pour M Radio et 51% pour France Bleu), Chérie "la plus variété internationale" à 26% (contre 20% pour RFM et 17% pour Rire & Chansons), Skyrock "la plus rap" à 73% (contre 70% pour Mouv' et 25% pour NRJ), Mouv' "la plus Groove" à 23% (contre 17% pour Skyrock et 17% pour Nova) et Fun Radio "la plus Dance" à 71% (contre 65% pour Radio FG et 37% pour Virgin Radio).