Yacast a remis ses "Airplay Music Awards 2020"

Le label Initial Artist Services a reçu 3 trophées pour la performance d’Angèle : "Artiste la plus diffusée en radio et télévision", "Single le plus playlisté en radio" avec "Balance ton quoi" dont le clip est également le titre le plus diffusé en télévision en 2019. WEA a été couronné label le plus performant en radio et télévision avec une part de marché de 11.4%. Le label du groupe Warner a également reçu un second trophée pour Ed Sheeran et Justin Bieber pour "I don’t care", clip international le plus diffusé en télévision.