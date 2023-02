WorldDAB : un ebook pour réussir son lancement en DAB+

Les thèmes abordés incluent les sept grandes étapes de la la mise en place du DAB : l'intérêt initial, les démonstrations techniques, l'adoption et la réglementation formelles des normes, y compris les exigences de couverture et la planification des fréquences, la planification et la conception de systèmes et de réseaux de transmission et de multiplexeurs, les activités de déploiement, y compris la construction, le contenu, les récepteurs et le marketing de lancement, les opérations, y compris le développement de contenu continu et les campagnes de marketing soutenues et enfin l'arrêt du signal analogique.