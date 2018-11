WorldDAB à Berlin : entretien exclusif avec Bob Shenan (BBC) et Siobhan Kenny (Radiocentre)

Rédigé par Philippe Chapot le Vendredi 9 Novembre 2018 à 12:10 | modifié le Vendredi 9 Novembre 2018 à 12:11

Lors de l'Assemblée générale 2018 du WorldDAB à Berlin, La Lettre Pro de la Radio a réalisé une interview exclusive avec Bob Shenan, directeur de la radio et de la musique à la BBC et avec Siobhan Kenny, PDG de Radiocentre, l'organisation qui représente les radios commerciales. La collaboration public/privé et l'approche multiplateforme font de la radio anglaise un des pionnières de l'industrie radiophonique mondiale. La lancement récent de BBC Sounds prouve, à nouveau, cette vision innovante de la radio qui se transforme autour d'un savant mélange de curation musicale, de podcasts et de radio linéaire. Entretien en anglais et en vidéo.