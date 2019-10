Willy s'habille avec Brandy Jingles

Willy est la toute nouvelle radio de DPG Media dont font également partie Qmusic et Joe. La station s'adresse aux fans de 35 ans et plus qui aiment monter le son et se faire surprendre musicalement. Willy est accessible en DAB+ et sur le web et la jeune radio a confié son habillage à Brandy. "La conception sonore repose essentiellement sur de solides basses, de généreuses guitares et des percussions détonantes. Les infos et la météo reçoivent aussi un son distinct et immédiatement identifiable" souligne le studio bruxellois.

Avec Willy Rocks, Brandy lance, en peu de temps, un deuxième pack de jingles orientés rock. Brandy venait justement de produire ce format pour P13, une station du radiodiffuseur public norvégien NRK.