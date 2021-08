Wendy Bouchard arrive sur France Bleu le 30 août

Journaliste de radio et de télévision, Wendy Bouchard est diplômée de Sciences-Po Paris et du Centre de formation des journalistes (CFJ) après une licence d’histoire à La Sorbonne. Après 15 ans à Europe 1, 4 années à la présentation de Zone interdite sur M6 et des collaborations régulières avec France Télévisions, la présentatrice de Terra Terre, magazine de l’environnement sur Public Sénat, rejoint donc le réseau France Bleu dès le 30 août 2021 pour présenter le magazine "Ma France"» du lundi au vendredi de 13h à 14h. Elle sera accompagné de Régis Mailhot, humoriste et chroniqueur...