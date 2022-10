Webradio du parlement européen : les secrets de fabrication

La Lettre Pro de la Radio vous propose de découvrir les secrets de fabrication de la webradio du Parlement européen grâce à une table ronde exclusive qui sera diffusée le 4 octobre prochain à 15h. Lionel Guiffant, Laurent Hué et Cathy Waibel y participeront et mettront en avant les outils utilisés pour diffuser, stocker, produire, partager en engager l'audience. L'entreprise Saooti a développé l'application et le site web dédiés. RCS Europe héberge les médias dans le Cloud, prend en charge le contenu et les metadata de cette webradio qui motorise plusieurs flux, en plusieurs langues.Pour suivre ce live, rendez-vous sur LinkedIn ( ICI ) ou sur YouTube ( LÀ ).