Vous recherchez un emploi ? L'ATJ est là !

Envie d'entamer une carrière dans une radio régionale ou nationale ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, le Paris Radio Show vous invite à participer à une journée dénommée Audio Talent Job, mardi 28 janvier 2025, dans le cadre de cet événement annuel. Une journée complète pour parler recrutement et formation mais également rencontrer et nouer des contacts précieux avec des employeurs potentiels.Si vous êtes donc à la recherche d'un emploi dans le domaine de la radio, vous pouvez mettre en avant gratuitement votre profil notamment si vous recherchez un poste d'animateur, de journaliste ou encore de technicien. L'Audio Talent Job vous offre la possibilité de vous inscrire ICI et, probablement, d'entamer 2025 avec un nouveau challenge.