Voici le programme du Paris Podcast Festival

Des conférences : "Les Français et le podcast natif : mythe et réalité", "Quelle stratégie podcast pour les marques ?", "Podcast natif et audio digital : comment soutenir la création ?" ou encore "Quelle mesure d’audience fiable pour les podcasts natifs ?" et "Quelles perspectives pour le podcast jeunesse ?". Et puis, des ateliers : "Écrire une fiction", "Réaliser un podcast", "Développer son audience", "Monétiser son podcast" ou encore "Écrire un documentaire".À cela s'ajouteront des animations, une séance d'écoute immersive des 35 podcasts sélectionnés en compétition, des enregistrements en public et même, des spectacles. Bref, c'est une édition musclée du "Paris Podcast Festival" qui attend les visiteurs.Toute la programmation est ICI