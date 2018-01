Vivez le Salon de la Radio de l'intérieur

C’est la troisième année que la Grande Halle de la Villette devient le quartier général annuel de la radio. Le Salon de la Radio – European Radio Show – marque la mi-saison radiophonique et s’est progressivement imposé, durant la dernière décennie, comme l’événement de la Planète Radio. Ces 25, 26 et 27 janvier, plusieurs milliers de professionnels de la radio francophone et européenne vont converger sous les 19 mètres de plafond de l’édifice pour célébrer la radio, se retrouver et partager les dernières nouveautés.