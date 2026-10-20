Viva for Life : huit animateurs réunis dans le Cube pour la 14e édition

Le Beobank Viva for Life Tour accompagnera cette édition en allant à la rencontre des organisateurs de défis solidaires. La tournée passera par Louvain-la-Neuve le 18 décembre, Bertrix le 19 décembre, Liège le 20 décembre, Bruxelles le 21 décembre et Mons le 22 décembre, une première pour cette dernière ville. La mobilisation concernera également plusieurs antennes de la RTBF.

Classic 21 organisera la 10e édition de son blind test le 19 décembre à Jemeppe-sur-Meuse. Tipik reconduira sa vente de spéculoos sur les marchés de Noël, tandis que VivaCité proposera un concert de Rocky & Lily le 18 décembre. Sur Tarmac, Beba tentera de décrocher un record du monde de mixage en direct. La Première prévoit une émission spéciale de "Bagarre dans la discothèque" avec Jérôme Colin et son équipe. Le dispositif associera ainsi émissions, animations et défis au profit de la collecte.

