Viva for Life : huit animateurs réunis dans le Cube pour la 14e édition

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Du 17 au 23 décembre 2026, la RTBF organisera la 14e édition de Viva for Life sur la Place Communale de La Louvière. Pour la première fois, les huit animateurs ayant participé à l'histoire du Cube seront réunis : Sébastien, Sara, Raphaël, Cyril, Adrien, Ophélie, Fanny et Walid. Sara, Sébastien et Raphaël avaient inauguré le dispositif il y a 13 ans, avec 144 heures d'antenne sans interruption. Ophélie participera à sa 11e édition dans le Cube, tandis que Fanny et Walid y prendront part pour la quatrième année consécutive. Adrien a poursuivi son engagement dans la quotidienne télévisée et Cyril dans les capsules "La précarité, c'est vous qui en parlez".
Le 17 décembre au soir, Soprano enfermera les huit animateurs dans le Cube avant de proposer un showcase gratuit.
Une tournée radiophonique dans cinq villes
Le Beobank Viva for Life Tour accompagnera cette édition en allant à la rencontre des organisateurs de défis solidaires. La tournée passera par Louvain-la-Neuve le 18 décembre, Bertrix le 19 décembre, Liège le 20 décembre, Bruxelles le 21 décembre et Mons le 22 décembre, une première pour cette dernière ville. La mobilisation concernera également plusieurs antennes de la RTBF.
Classic 21 organisera la 10e édition de son blind test le 19 décembre à Jemeppe-sur-Meuse. Tipik reconduira sa vente de spéculoos sur les marchés de Noël, tandis que VivaCité proposera un concert de Rocky & Lily le 18 décembre. Sur Tarmac, Beba tentera de décrocher un record du monde de mixage en direct. La Première prévoit une émission spéciale de "Bagarre dans la discothèque" avec Jérôme Colin et son équipe. Le dispositif associera ainsi émissions, animations et défis au profit de la collecte.
Une mobilisation qui commence avant le direct de décembre
La programmation liée à Viva for Life débutera avant l'installation du Cube. Du 10 au 14 novembre, le Festival international du film de comédie de Liège accueillera des initiatives de collecte. Le 13 novembre, VivaCité organisera une soirée spéciale "VivaCité fait son cinéma", avec les animateurs de Viva for Life et Cathy Immelen, sur inscription gratuite. L'hymne retenu pour cette édition sera "Good Time" d'Owl City et Carly Rae Jepsen, déjà utilisé lors de la première édition en 2013 à Liège. À La Louvière, plusieurs actions locales précéderont l'opération, notamment une journée solidaire le 18 octobre, une marche scolaire le 8 novembre et un concert le 3 décembre.
La collecte, organisée par CAP48, finance des associations accompagnant les enfants et leurs familles. En 2025, elle a permis de soutenir 193 projets. L'objectif reste la lutte contre la précarité infantile et vise à soutenir les 80 000 enfants vivant dans la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles.