"Viva For Life" (RTBF) : prochaine étape à Tournai

Pour cette édition 2019, les auditeurs de la RTBF retrouveront la complicité de Sara De Paduwa, d'Ophélie Fontana et d'Adrien Devyver… plus motivés que jamais pour soutenir la mobilisation des Tournaisiens et activer la grande chaine de solidarité partout en Belgique francophone. Au pied du Beffroi, qui domine la Grand-Place du haut de ses 72 m, les 3 animateurs radio s’enfermeront pendant 6 jours et 6 nuits sans manger de nourriture solide dans le studio de verre. Objectif : faire de cette 7e édition une nouvelle réussite et battre le record de dons de 4 929 220 euros établi l’an dernier à Nivelles au profit de la petite enfance vivant dans la pauvreté.