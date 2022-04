Virgin Radio réunit chaque jour 1 554 000 auditeurs

Le matin, ils sont 959 000 auditeurs à commencer la journée avec Manu Payet et l’équipe du Virgin Tonic. Ce sont 62 000 auditeurs de plus en une vague (+7% en une vague) et un gain de 0.1 point de PDA. Le "Virgin Tonic" séduit les 35-49 ans et devient 2e des musicales en part d’audience sur cette cible entre 6h et 10h. Entre 16h et 20h, le programme local suscite une plus forte adhésion et affiche des progressions d’audience sur 1 an (+ 49 000 auditeurs et + 0.4 de PDA) et sur une vague (+ 11 000 auditeurs et + 0.2 de PDA). En place depuis la rentrée, MIKL (entre 20h et minuit) progresse sur tous les indicateurs en 1 an et gagne 33 000 auditeurs.