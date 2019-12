Virgin Radio lance le " Virgin Radio Santa Quiz"

Pendant une semaine, Camille Combal, Victor, Amandine, Nico, Paul, Mélanie, Julien, Ginger, Clément et même Freddo le patron, vont s’affronter sur des petits jeux pour élire le ou la champion Virgin Radio 2019. Cinq minutes de bonne humeur pour accompagner les auditeurs pendant les fêtes, disponible uniquement en podcast sur virginradio.fr et sur Apple Podcasts, tous les jours à 17h.

Au programme de ces rigolades et ces duels avec Camille Combal vs. Victor (ce lundi), Freddo vs. Nico (ce mardi), Paul vs. Mélanie (ce mercredi), Julien vs. Ginger (ce jeudi), Amandine vs. Clément (ce vendredi)/ Le samedi 28 et le lundi 30 décembre se dérouleront les demi-finales puis, la grande finale, le mardi 31 décembre.