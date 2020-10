Virgin Radio : "Toujours ensemble" est de retour en podcast

Chaque semaine, un auditeur met en lumière une idée ou une initiative qui facilite le quotidien. L'objectif : donner la parole aux auditeurs et faire circuler les bons plans et projets, dans tous les secteurs et dans toutes les villes.