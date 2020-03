Vincent Giret (franceinfo) : "Paris, Le Grand Débat : une première pour le Service Public uni"

LLPR - Après LCI, franceinfo organise le débat des municipales à Paris. Avez-vous été confronté à des complexités dans l’organisation ?

VG - Il n’était pas pensable pour nous que le Service Public soit exclu des débats à Paris, au seul profit des acteurs privés. Nous nous sommes donc battus pour pouvoir organiser un ultime débat, entre les 7 principaux candidats à la mairie, à cinq jours du premier tour. Tous ont finalement accepté notre proposition et nous nous en réjouissons, c’est une bonne nouvelle pour le débat démocratique. C’est la première fois que Radio France et France Télévisions, nos deux grandes entreprises de service public, s’allient pour proposer une offre commune : "Paris, Le Grand débat" sera ainsi diffusé en direct et simultanément sur les antennes de franceinfo, radio, télé et numérique, sur France 3 Île-de-France et sur France Bleu Paris, de 21h à minuit afin de toucher un public le plus large possible. J’ajoute qu’ensemble France Télévisions et Radio France organisent plus de deux cents débats dans toutes la France - retransmis sur nos différentes antennes TV, radio et numérique – avec toutes les grandes sensibilités politiques de notre pays, dans un souci de proximité et de responsabilité pour ce temps fort démocratique. Mercredi, ce sera à Lyon dans un débat organisé par France 3 et franceinfo.