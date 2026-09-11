Vibration, Forum et Wit FM confient plusieurs zones à Happy Média

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Happy Média accompagne les annonceurs sur les différentes étapes de leurs campagnes radio, depuis la création du spot jusqu’à la mise en ondes, en passant par le choix des zones de diffusion. La régie indique adapter les dispositifs aux objectifs, au budget et au territoire des entreprises. Ce partenariat avec Vibration, Forum et Wit FM s’inscrit dans la poursuite du développement de Happy Média autour de la publicité locale. L’agence met en avant sa proximité et sa connaissance des acteurs économiques locaux pour accompagner cette extension de son offre radio.

Avec ces nouveaux espaces commercialisés sur plusieurs territoires, Happy Média élargit ainsi son activité de régie publicitaire tout en conservant son positionnement auprès des entreprises locales.