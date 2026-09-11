Vibration, Forum et Wit FM confient plusieurs zones à Happy Média

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À compter de cette rentrée, Happy Média assure la commercialisation des espaces publicitaires de Vibration, Forum et Wit FM sur plusieurs de leurs zones de diffusion. Pour Vibration, la régie intervient à Tours et Loches. Pour Forum, son périmètre comprend Tours, Châtellerault, La Roche-Posay, Angoulême, Limoges, Saint-Junien et Bellac. Wit FM est pour sa part concernée à Périgueux.
Cette collaboration permet à Happy Média d’élargir son offre radio et de proposer aux entreprises de ces territoires de nouveaux espaces pour leurs campagnes locales. L’agence, basée à Saint-Avertin, intervient dans le conseil en communication et en publicité et exerce également une activité de régie publicitaire multi-supports. Sa spécialité est "la bonne humeur".
De la création du spot à la mise en ondes
Avec ces nouveaux espaces commercialisés sur plusieurs territoires, Happy Média élargit ainsi son activité de régie publicitaire tout en conservant son positionnement auprès des entreprises locales.