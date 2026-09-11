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Vendredi 11 Septembre 2026 - 06:45

Vibration, Forum et Wit FM confient plusieurs zones à Happy Média


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Happy Média devient la régie publicitaire de Vibration, Forum et Wit FM sur plusieurs zones de diffusion. L’agence commercialisera les espaces des trois radios à Tours, Loches, Châtellerault, La Roche-Posay, Angoulême, Limoges, Saint-Junien, Bellac et Périgueux, avec une offre destinée aux annonceurs locaux.



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À compter de cette rentrée, Happy Média assure la commercialisation des espaces publicitaires de Vibration, Forum et Wit FM sur plusieurs de leurs zones de diffusion. Pour Vibration, la régie intervient à Tours et Loches. Pour Forum, son périmètre comprend Tours, Châtellerault, La Roche-Posay, Angoulême, Limoges, Saint-Junien et Bellac. Wit FM est pour sa part concernée à Périgueux.
Cette collaboration permet à Happy Média d’élargir son offre radio et de proposer aux entreprises de ces territoires de nouveaux espaces pour leurs campagnes locales. L’agence, basée à Saint-Avertin, intervient dans le conseil en communication et en publicité et exerce également une activité de régie publicitaire multi-supports. Sa spécialité est "la bonne humeur".


De la création du spot à la mise en ondes

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Happy Média accompagne les annonceurs sur les différentes étapes de leurs campagnes radio, depuis la création du spot jusqu’à la mise en ondes, en passant par le choix des zones de diffusion. La régie indique adapter les dispositifs aux objectifs, au budget et au territoire des entreprises. Ce partenariat avec Vibration, Forum et Wit FM s’inscrit dans la poursuite du développement de Happy Média autour de la publicité locale. L’agence met en avant sa proximité et sa connaissance des acteurs économiques locaux pour accompagner cette extension de son offre radio.
Avec ces nouveaux espaces commercialisés sur plusieurs territoires, Happy Média élargit ainsi son activité de régie publicitaire tout en conservant son positionnement auprès des entreprises locales.

Tags : commercialisation, Forum, Happy Média, publicité, régie publicitaire, Vibration, Wit FM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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