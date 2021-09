Vib3s, la start-up qui passe au crible la qualité audio des podcasts

L’expertise de Vib3s s’appuie sur un trio de co-fondateurs passionnés de technologies et d’entrepreneuriat : Jérémie Weber président, Matthieu Perréard en charge de la direction des Opérations et Baptiste Vericel s’occupe de la Direction Technique. L’équipe s’étoffe avec Charlotte Lecat, chef de projet web. La jeune entreprise a par ailleurs noué un partenariat avec l’IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) pour accélérer son développement technique et proposer une offre 100% française.