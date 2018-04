VT Consult en direct de Cannes

Chaque jour, depuis le Palais des Festivals à Cannes, VT Consul produira un résumé de 2 min des festivités et avec des interviews de stars rencontrées sur la Croisette.Le studio offre ce service aux radios qui sont abonnées à so n pack chroniques (ou aux radios qui possèdent un abonnement à son offre "Infos nationales". Pour les autres, les stations peuvent également profiter de ce rendez-vous événementiel pour le faire sponsoriser. La 71e cérémonie du Festival de Cannes se tiendra du 8 au 19 mai 2018.Démos et inscriptions : ICI