Une vente aux enchères au profit de RCF Haute-Normandie

Dessins et tableaux anciens, argenterie, bijoux, céramiques, verreries, mobilier et autres objets d'art seront proposés lors de ces deux ventes aux enchères dont celle de 14h, diffusée en direct sur drouotlive.com. Des lots variés offerts par les auditeurs, les mécènes, les amis de RCF Haute-Normandie. La vente sera animée par Delphine Fremaux-Lejeune, commissaire-priseur et expert pour l'émission "Affaire conclue" sur France 2 depuis la nouvelle maison de vente aux enchères Normandy Auction à Rouen. Ces ventes permettront de soutenir la radio et participer au financement de son développement. Toute l'équipe de RCF Haute-Normandie sera bien sûr présente pour rencontrer le public.Avec 5 fréquences en FM (Rouen, Dieppe, Le Havre, Neufchâtel-en-Bray et Yvetot), RCF Haute-Normandie accompagne 100 000 auditeurs soit la moitié de l’ensemble des auditeurs de RCF en Normandie.